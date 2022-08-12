Курск, 12 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Курске на могилах участников специальной военной операции на территории Украины «устроили беспорядок». Об этом сообщила председатель Курского городского собрания Алла Чертова.

Георгий Долгопский Курск

По данному факту проводят проверку следственные органы.

«Трудно подобрать слова, чтобы передать мои чувства. На могилах наших ребят, исполнивших свой воинский долг, неизвестные устроили беспорядок, об этом написали некоторые СМИ. Вопиющее оскорбление памяти о самом дорогом…так ли это?

Я связалась с руководством УМВД по городу Курску, с городской администрацией — в ближайшее время в дополнение к патрулированию правоохранительными органами на участке новых захоронений будут установлены камеры видеонаблюдения», — написала Чертова.