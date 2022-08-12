Москва, 12 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 апреля Дня российской анимации, сообщает пресс-служба Кремля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Союзмультфильм»

«Установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», — говорится в документе.

Уточняется, что решение об этом принято в ознаменование 110-летия отечественной анимации с учётом «выдающейся роли анимационного искусства в развитии кинематографии».

Указ вступил в силу со дня его подписания.