В Дагестане объявили в международный розыск члена ИГИЛ*
* ИГИЛ — запрещённая в России организация
Махачкала, 12 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Дагестане местный житель попал под статью об участии в деятельности террористической организации. Подозреваемого объявили в международный розыск после возбуждения против него уголовного дела, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального управления СКР.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Как было установлено следствием, семь лет назад 24-летний житель Каякентского района выехал через Азербайджан на территорию Ирака, где вступил в террористическую организацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дальнейшие действия подозреваемого будут установлены в ходе расследования уголовного дела.
«В июле 2015 года подозреваемый через таможенный пост «Тагиркент-Казмаляр» Магарамкентского района автотранспортом выехал в Азербайджанскую Республику, откуда при помощи неустановленных лиц прибыл в город Мосул Арабской Республики Ирак, где добровольно вступил в состав международной террористической организации «Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.