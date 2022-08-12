* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Махачкала, 12 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Дагестане местный житель попал под статью об участии в деятельности террористической организации. Подозреваемого объявили в международный розыск после возбуждения против него уголовного дела, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального управления СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как было установлено следствием, семь лет назад 24-летний житель Каякентского района выехал через Азербайджан на территорию Ирака, где вступил в террористическую организацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дальнейшие действия подозреваемого будут установлены в ходе расследования уголовного дела.