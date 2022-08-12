Брянск, 12 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки выписаны после лечения 158 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

С начала пандемии в Брянской области выполнено 2 037 545 исследований на коронавирус, подтверждено 165 073 случая заболевания COVID-19. Выздоровел 159 881 житель.

От осложнений скончались 4049 пациентов.