12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Когда кардинал Кох через средства массовой информации фактически диктует Франциску и Кириллу, что именно они должны одобрить, это выглядит как отказ содействовать развитию диалога между Католической и Русской православными церквами.

Станислав Стремидловский, , 17:02 — REGNUM Префект дикастерии Святого престола по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох в интервью австрийскому католическому агентству Kathpress выдвинул требования к возможной встрече между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как заявил Кох, она будет «иметь смысл только при определенных условиях». По его словам, «было бы логично, если бы было сделано совместное четкое заявление о том, что эта бессмысленная и жестокая война наконец-то должна быть прекращена».

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждение кардинала прозвучало в контексте обсуждений перспектив переговоров Франциска и Кирилла в ходе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет с 13 по 15 сентября в казахстанской столице. Кох отметил, что не в курсе, произойдет ли встреча папы и патриарха в Нур-Султане. Однако основной проблемой здесь, как он сказал, является то, что на Украине «сложно» воспримут ситуацию, когда понтифик «сначала встретится с предстоятелем Русской православной церкви, прежде чем посетить Украину». Отметим следующие нюансы. За месяц до интервью Kathpress префекта дикастерии по содействию христианскому единству посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш в разговоре с «Радио Свобода» сообщил, что «мы, дипломаты, делаем все возможное, чтобы встреча (Франциска и Кирилла в Казахстане — С. С.) не состоялась: она не принесет пользы экуменическому диалогу, не придаст авторитета Апостольской столице, потому что речь идет о встрече с адвокатом дьявола».

Второе. В первых числах августа в Ватикане побывал с визитом председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний, назначенный на эту должность в июне сего года. У него состоялась «продолжительная» беседа с ватиканским коллегой, секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, а затем митрополита принял понтифик. Как сообщала позже служба коммуникации ОВЦС, «в ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов». В свою очередь портал Vatican News назвал встречу Франциска и Антония продолжением «экуменических контактов между папой и Московским патриархатом». Однако в глаза бросалось отсутствие Коха. Итальянский католический портал Il sismografo связал это с «состоянием здоровья» префекта, но, вероятно, дело не только в этом.

Митрополит Антоний (Севрюк) Даниил Набережный

В процитированном выше заявлении кардинала проблемным выглядит даже не конкретная формулировка условия для встречи Франциска и Кирилла, а сам факт его выдвижения. Безусловно, когда идут обсуждения подобных переговоров, профильные службы Святого престола и Московского патриархата тщательно отрабатывают повестку и согласовывают тексты совместных деклараций, под которыми ставят подписи папа и патриарх. Однако это делается в закрытом режиме, без вынесения подробностей на публику. Поэтому, когда кардинал Кох через средства массовой информации фактически диктует Франциску и Кириллу, что именно они должны одобрить, это выглядит как отказ содействовать развитию диалога между Католической и Русской православными церквами. Понятно, что тут есть сложности. О них на днях в интервью итальянскому журналу Limes рассказывал государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Но, отмечая, что диалог Ватикана и Московского патриархата продвигается «медленно», все же констатировал, что он продвигается.

Похоже, что госсекретариат в данном случае исполняет обязанности дикастерии по содействию христианскому единству лучше, чем она сама. Посмотрим, как это отразится на перспективе организации второй встречи папы Франциска и патриарха Кирилла.