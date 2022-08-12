Прага, 12 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Обсуждение странами ЕС идеи запретить выдачу шенгенских виз гражданам России состоится в конце этого месяца, сообщает 12 августа Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Как рассказал чешский министр иностранных дел Ян Липавский, введение такой антироссийской меры стало бы «ещё одной весьма эффективной санкцией против России».

Он подчеркнул, что Прага видит в спецоперации ВС РФ по денацификации Украины «агрессию», так что теперь уже «не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме».

Напомним, ранее стало известно, что вопрос о запрете шенгенских виз для российских граждан в ЕС обсуждается пока неофициально. Идею эту поддерживает несколько европейских стран.