Москва, , 16:29 — REGNUM Если Банк России понизит ключевую ставку до 5%, то это не приведет к резкому росту инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал обещания Центробанка снизить ключевую ставку до 5-6% к 2025 году.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В современных условиях в России явно наличествует инфляция предложения — цены на товары растут из-за быстрого увеличения издержек производителя, разрушения сложившихся производственных и логистических цепочек. Удержанием ключевой ставки на повышенном уровне бороться с такой инфляцией неэффективно, — сказал Ковригин. — Высокая ключевая ставка эффективно убивает инфляцию спроса, охлаждает деловую активность и уменьшает совокупный объём спроса. Но зачем сейчас эту активность охлаждать? У нас не повышенный объём спроса, а трудности производителей. Особенно интегрированных в мировую экономику. Поэтому ставку можно и нужно в текущих условиях снижать до 5%. Это не раскрутит маховик инфляции, зато откроет бизнесу доступ к кредитам по нормальной ставке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ планирует снижать ключевую ставку по мере ослабления инфляционного давления.