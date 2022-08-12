Белгород, 12 августа, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки госпитализировано 13 человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в федеральном оперативном штабе. Выписан с выздоровлением 31 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

Всего в Белгородской области выявлено 133 258 носителей коронавируса. Выздоровели 129 950 жителей, осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 282 человек.

По данным регионального оперштаба в ковид-стационарах лечатся 92 пациента, ещё 934 — врачи наблюдают амбулаторно.