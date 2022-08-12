Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Авиакомпания Nouverlair запускает рейсы из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге в город Монастир. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Самолёты Airbus A320 будут отправляться из «Пулково» в Монастир два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Так, рейс из Петербурга состоится по вторникам в 6:00, а в пятницу в 2:15 (по местному времени).

Обратные рейсы будут осуществляться в понедельник и четверг с прибытием в Петербург в 5:00 и 1:15 соответственно.

Отметим, что Монастир является воздушными воротами Туниса для пассажиров со всего мира. Город является курортным, известен пляжами, центрами талассотерапии, древними крепостями и мечетями. До запуска прямого сообщения в Монастир самолёты летали с пересадками.

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