Москва, 12 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Решение стран Евросоюза возобновить работу законсервированных угольных электростанций будет носить краткосрочный характер, неконструктивный в долгосрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«В 2021 году мировое производство угля возросло на 6%, составив 8,2 млрд тонн, при этом потребление угля в Европе составляет 6% от мирового уровня. По итогам 2021 года производство угля в Европе составило 516 млн тонн, обеспечив прирост за год 7%, — отметила она. — В настоящее время на фоне дефицита поставок российского трубопроводного газа страны Евросоюза планируют возобновить работу законсервированных угольных электростанций, что, безусловно, увеличит спрос на уголь. Однако это временное решение, которое не может быть оценено как конструктивное в долгосрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о том, что в ближайшие два года потребление угля будет расти.