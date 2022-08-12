Москва, 12 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Когда речь идет о поставках в РФ техники по системе параллельного импорта, следует учитывать то, как будут решаться вопросы о ее гарантиях и ремонте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Останется открытым вопрос о гарантиях и ремонте — будут ли по параллельному импорту поставляться запчасти? Под вопросом окажутся и экосистемы, которые создают производители электроники. Продолжат ли они (в рамках этой экосистемы) оказывать услуги для жителей РФ, приобретающих товары по параллельному импорту? Отключение Apple Pay или Android Pay пережили, страшного нет ничего. Но вот отключение, например, AppleID для жителей РФ не ударит ли по всей экосистеме? Пока с параллельным импортом много вопросов», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что наблюдаемый в России рост спроса на электронику носит во многом конъюнктурный и кратковременный характер.