п. Мурино, , 19:48 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Экология», который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина, всероссийская акция «Вода России» продолжает свое шествие по территории страны, а берега Байкала становится чище. В Иркутской области, сегодня, 12 августа, убирали мусор на побережье Байкала в поселке Мурино, сообщает региональное министерство природы.

Байкал и его помощники Министерство природы Иркутской области

Речь идет об одном из любимых мест отдыха: эту часть берега Байкала за сезон посещают сотни туристов. Правда не все приезжающие сюда отдохнуть заботятся о том, чтобы вывезти мусор после своего отдыха.

Убрать, то что осталось от туристов, приехали сотрудники Управления Росреестра, Кадастровой палаты, специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФГБУ «Востсибрегионводхоза», «Серебряные» волонтёры, представители молодёжного центра им. Британского. Организаторами акции стали министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и областное отделение Всероссийского общества охраны природы, всего 50 человек.

За почти два часа работы было собрано 250 мешков мусора, для того чтобы вывезти собранное «богатство» потребовался КАМАЗ.

В конце июля на уборку берега реки Селенга, которая обеспечивает до половины ежегодного притока воды в великое озеро Байкал, вышли несколько десятков человек. На участке всего в 200 метров они насобирали 55 мешков мусора. В основном это следы отдыха туристов — окурки, бутылки, банки, салфетки, даже туалетная бумага.

Организатор субботника, руководитель проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов призывает: «Мы ещё раз хотим напомнить о том, что вода в озере Байкал в основном пополняется рекой Селенга. Сейчас в период многоводья нужно особенно бережно относиться к берегам наших водоемов, так как весь этот мусор течением уносит в Байкал».

В реализацию федерального проекта охотно включаются простые люди во всех регионах страны. Экологическая инициатива объединила уже более 7,5 млн добровольцев, которым удалось собрать более 67 тыс. КАМАЗов мусора и очистить берега 10,3 тыс. водоемов.

Также в интернете в поддержку национального проекта «Экология» запущена акция #БерегиБерег_Челлендж. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно прийти на берег любимого водоема и признаться ему в любви, показав сердце на его фоне. Фотографией этого события нужно поделиться с друзьями на своей странице в VK или «Одноклассники». Еще важно начать свой пост со строк «Название водоема — это любовь» и добавить хэштэг #БерегиБерег_Челлендж.

Как сообщало ИА REGNUM, по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» будет улучшена экологическая обстановка и созданы комфортные условия проживания для населения за счёт улучшения состояния водных экосистем.

Экологическая реабилитация, запланированная в федеральном проекте «Сохранение уникальных водных объектов», включает восстановление водных объектов общей площадью до 23,5 тыс. га, очистку 9 тыс. км прибрежной территории и 260 км участков русел. Забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта.

В рамках него модернизируют и построят новые сооружения для очистки сточных вод, планируется значительное сокращение загрязненных территорий вблизи озера.

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