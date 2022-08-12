Черкесск, 12 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии значительно обновлен автопарк организаций системы здравоохранения региона. Только за прошедший год было передано ряду муниципалитетов для медучреждений 17 единиц спецавтотранспорта, а общее число автомобилей, обслуживающих эту отрасль, составляет уже 159 единиц, сообщили 12 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Скорая помощь

«Лечебные учреждения Карачаево-Черкесской Республики за последние пять лет получили 90 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений региона почти на 50%», — говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, активное обновление автопарка стартовало в 2017 году. Специализированные кареты скорой помощи в тот год были направлены в города и отдаленные сельские учреждения республики. Всего за пять лет регион закупил 73 автомашины скорой помощи.