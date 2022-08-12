Москва, 12 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Наблюдаемый в РФ рост спроса на электронику во многом конъюнктурный и кратковременный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Электроника

«Рост спроса на покупку электроники сейчас конъюнктурный, и его взрыв очень кратковременный. Вызван такой рост в основном боязнью полного ухода брендов с российского рынка. Из-за этого непредвиденно быстро заканчиваются запасы легальной техники, находившейся на складах, — сказал Ковригин. — Однако к осени спрос на электронику должен немного выровняться. Таким большим он не может быть долгое время. При этом параллельный импорт может к осени нормально заработать. Поставщикам по параллельному импорту выгодно осуществлять поставку товаров в Россию. Цены на электронику при такой ситуации вырастут, но это не будет какой-то взрывной рост»

По словам Ковригина, маловероятно, что при таких условиях будет дефицит электроники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появились прогнозы о том, что поставка товаров в РФ с помощью параллельного импорта может привести к дефициту электроники в государствах ЕАЭС.