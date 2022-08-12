Курск, , 16:22 — REGNUM В Курске завершено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего юноши и несовершеннолетней девушки, которые насмерть забили мужчину 1989 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Арест Ashely Moreno

По версии следствия, утром 5 июня в утреннее время, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рядом с гаражом около улицы Парковой в ходе конфликта избили своего знакомого. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование завершено, дело направили в суд.