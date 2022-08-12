Москва, , 16:22 — REGNUM Снижение оптимизма по поводу будущего развития России сказалось и на потребительском поведении жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные холдинга «Ромир», согласно которым индекс экономической уверенности жителей РФ упал до нуля.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общее снижение показателей оценки экономической ситуации и оптимизма касательно дальнейшего развития страны меняет потребительское поведение, — сказал Ковригин. — Жители РФ стали чаще отказываться от приобретения предметов роскоши, реже менять товары длительного использования. Не думаю, что осенью 2022 года мы увидим очереди за новенькими айфонами. И даже не потому, что Apple прекратила поставлять свои товары в Россию официально. Параллельный импорт всё равно начнет работать на полную. Просто модели потребительского поведения изменились».

По его словам, структура кредитования населения, в том числе и под влиянием падения индекса оценки экономической ситуации, тоже меняется.

«Заёмщики стали чаще отказываться от потребительских кредитов больших объёмов», — сказал экономист.

Напомним, что, согласно исследованию «Ромир», около половины жителей РФ считают, что России потребуется от года и более для стабилизации экономической ситуации.