Лос-Анджелес, США, , 16:21 — REGNUM Актриса Люси Лью сыграет в мини-сериале под названием A Man in Full. Об этом 12 августа пишет Collider.

Люси Лью Цитата из телесериала «Секс в большом городе»

Помимо Лью в проекте для Netflix сыграют Джефф Дэниелс, Сара Джонс, Дайан Лэйн и другие. Режиссёром выступит Реджина Кинг.

Добавим, что сериал расскажет о магнате, который работает в сфере недвижимости. Внезапно он становится банкротом, после чего люди из его окружения пытаются воспользоваться его разорением. Дата выхода шоу пока неизвестна.

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