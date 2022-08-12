Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Актриса Люси Лью сыграет в мини-сериале под названием A Man in Full. Об этом 12 августа пишет Collider.

Цитата из телесериала «Секс в большом городе» Люси Лью

Помимо Лью в проекте для Netflix сыграют Джефф Дэниелс, Сара Джонс, Дайан Лэйн и другие. Режиссёром выступит Реджина Кинг.

Добавим, что сериал расскажет о магнате, который работает в сфере недвижимости. Внезапно он становится банкротом, после чего люди из его окружения пытаются воспользоваться его разорением. Дата выхода шоу пока неизвестна.