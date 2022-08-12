Москва, , 16:21 — REGNUM Перевод расчёта МРОТ на методику учёта медианной зарплаты являлся шулерским трюком чиновников Министерства труда и социальной защиты, который позволил им заретушировать реальное положение дел с бедностью в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При помощи этой методики они сняли с себя ответственность за социальное положение подавляющего большинства российских граждан. Медианная зарплата — это «средняя температура по больнице», абстрактная величина. В нашей стране она не отражает реальной картины с доходами граждан, потому что разница между высокими зарплатами меньшинства и небольшими зарплатами большинства российских граждан составляет десятки раз», — заявил Миронов.

Он напомнил, что методика расчёта МРОТ на основе медианной зарплаты создавалась правительством чуть ли не в секретном режиме, без обсуждения с общественностью.

«Теперь же некоторые депутаты предлагают провести её косметический ремонт. Но менять надо суть: вернуть расчёт МРОТ на основе потребительской корзины и существенно повысить сам его размер», — убежден Миронов

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей.

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