Москва, 12 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Параллельный импорт станет мощным драйвером для развития онлайн-продаж в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

(сс) Mediamodifier Онлайн

«Основными факторами успеха интернет-торговли, на мой взгляд, являются широкий ассортимент, адекватные цены на продукцию и её качество. Если в условиях санкций, сложностей в логистике весь ассортимент останется на том же уровне, уровень цен не будет ежедневно повышаться, количество некачественной продукции будет минимальным, то спрос на интернет-торговлю будет расти, — сказал Щербаченко. — А основной фактор, который угрожает интернет-торговле, — это снижение покупательной способности вследствие снижения качества жизни граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее успехи российской интернет-торговли объяснили валютными колебаниями марта 2022 года.