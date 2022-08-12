Москва, 12 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Зафиксированный в РФ рост интернет-торговли в числе прочего стал следствием сокращения привычного ассортимента брендов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Рост интернет-торговли является следствием сокращения привычного ассортимента известных брендов, развития точек выдачи заказов онлайн-магазинов и, конечно, привычки делать покупки онлайн, оставшейся у населения с периода пандемии, — сказал Щербаченко. — Покупки в интернете имеют ряд преимуществ: экономия времени на покупки, различные системы скидок, быстрая доставка, удобное распределение точек выдачи заказов».

По словам Щербаченко, ажиотажный рост спроса на интернет-торговлю также был вызван валютными колебаниями марта 2022 года и инфляционными опасениями.

«Люди в этот период активно тратили свои деньги на различные товары, — сказал экономист. — Например, 20% продаж пришлось на цифровую и бытовую технику, на мебель и товары для дома (17%), на одежду и обувь (16,5%), на продукты (13%), на товары из категории «красота и здоровье» (8%)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что последние пять лет в РФ доля онлайн-покупателей удвоилась.