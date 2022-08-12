Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) опубликовал видео на сингл Sunshine, записанный при участии Jhené Aiko (Джене Айко Эфуру Чиломбо) и Pop Smoke (Башар Барака Джексон). Об этом сообщил портал Complex 12 августа.

Рэпер Tyga Цитата из клипа Sunshine

По сюжету ролика, вдохновлённого стилистикой музыкальных клипов 2000-х годов, рэпер всячески пытается удивить возлюбленную. В основу самого трека лёг одноимённый хит рэпера Lil' Flip (Уэсли Эрик Уэстон-младший).

Напомним, в 2022 году Tyga собирается выпустить свой восьмой студийный альбом. Релиз предыдущей пластинки артиста под названием Legendary состоялся в 2019 году.

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