* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:17 — REGNUM Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что операция, проведённая США в Кабуле, противоречит соглашению в Дохе и будет иметь последствия.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил каналу «Аль-Арабия», что силам группировки не удалось найти тело лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири и до сих пор не обнаружено никаких его следов.

Муджахид добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не знали о присутствии аз-Завахири в Кабуле.

«Это дело имеет множество аспектов, ведётся расследование, и когда оно будет завершено, мы объявим результаты», — сказал он.

Подчеркнув безопасность района, где проживал аз-Завахири, и отсутствие там проверок, Муджахид сказал, что ракета, поразившая дом, уничтожила всё.

Операция по ликвидации аз-Завахири стала самым большим ударом по «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после убийства Усамы бен Ладена спецназом США в 2011 году.

Ранее высказывались сомнения относительно степени приверженности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) непредоставлению убежища террористам в Афганистане.