Москва, , 16:17 — REGNUM Доля онлайн-покупателей в РФ за последние пять лет удвоилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«На покупки в интернете за последние два-три месяца 2021 года, по данным ВЦИОМ, жители России в среднем тратили 10 600 рублей в месяц. Жители Москвы и Санкт-Петербурга — около 13 000 рублей, — сказал он. — Необходимо отметить, что с развитием инфраструктуры интернет-торговли активность покупателей будет возрастать. Также за последний год в три раза увеличилось число продавцов на маркетплейсах».

Кроме того, он напомнил, что на фоне пандемии в апреле 2020 года в РФ разрешили дистанционно продавать безрецептурные препараты.

«В соответствии с принятым законом разрешено свободно доставлять препараты курьерскими службами, сотрудниками без специального фармацевтического образования. В июле 2022 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение трехлетнего эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в ряде регионов. Всё это также стимулирует рост интернет-торговли», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские маркетплейсы и агрегаторы выиграли от ухода из РФ мировых брендов.

Читайте ранее в этом сюжете: Как уход из РФ мировых брендов сказался на работе маркетплейсов?