Михайловка, Волгоградская область, 12 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Строительство школы в Михайловке раскритиковал 12 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На площадке он «ткнул носом» проектировщиков за отсутствие парковки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Михайловка в 2022 году отмечает 260-летие со дня основания. Подготовка к юбилейной дате включает масштабные инфраструктурные проекты, в том числе строительство новой школы на 250 учащихся. Учебное заведение расположено рядом с новым Центром физической культуры и спорта и городской зоной отдыха. И если строительные работы идут по плану, то к прилегающей территории у губернатора возникли вопросы — проектировщики не предусмотрели парковки для родителей школьников.

«Надо продумывать такие вещи заранее. Вы это должны сами предусмотреть. Для этого не нужны десятки миллионов. Куда вы все смотрите? Это неправильный подход — почему мы должны приезжать и тыкать, простите, носом? Мы строим школу здесь с 2021 года. Надо было всё полностью предусмотреть, что будем делать со старой школой?» — сказал Андрей Бочаров.

Губернатор поручил подготовить доклад до 15 сентября.