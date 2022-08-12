Москва, 12 августа 2022, 16:16 — REGNUM Вернуться к старой системе расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) на основе величины потребительской корзины и отказаться от «косметического ремонта» действующих правил расчёта МРОТ на основе медианной зарплаты предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Индексация МРОТ — это всё же полумера. Партия «Справедливая Россия — За правду» неоднократно призывала вернуться к старой системе расчёта МРОТ на основе величины потребительской корзины и отказаться от действующих нормативов расчёта МРОТ на основе медианной зарплаты, то есть среднестатистической заработной платы в стране. Вместе с этим необходимо в несколько раз увеличить и сам размер потребительской корзины, включив в неё качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — заявил Миронов.

Ранее в Госдуму депутаты от ЛДПР внесли законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей.

«В целом вроде бы неплохо, но маловато. Ещё в прошлом году наша партия предлагала увеличить МРОТ до 50 тыс. — 60 тыс. рублей, а с учётом набежавшей инфляции его нужно обязательно индексировать. Это если поступать по совести», — добавил Миронов.

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