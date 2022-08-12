Йошкар-Ола, 12 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 12 августа выздоровели с начала пандемии 43 863 жителя республики, за последние сутки выписаны 13 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 179 случаев заражения коронавирусом, из них 59 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в ковид-стационары региона не был госпитализирован ни один пациент, накануне в больницы попали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 три человека.