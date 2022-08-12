Пенза, 12 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В июле 2022 года средняя стоимость одного килограмма натурального мёда в Пензенской области составила 341 рубль. Данные об этом 12 августа опубликовал Пензастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Мёд

В сравнении с июнем мёд в регионе подорожал на 0,08%, но по отношению к декабрю 2021 года цена на сладкое лакомство снизилась на 1,72%.

Производство товарного мёда в хозяйствах всех категорий за прошлый год составило более 1,2 тыс. тонн (+7% в сравнении с 2020 годом). При этом сельскохозяйственные предприятия сократили производство почти на 45%, или до 4 тонн. Основная часть производства приходится на хозяйства населения — 1162 тонны (+8,1%), доля частных пасек в структуре производства составила 93,3%.

Пензенская область по показателю производства товарного мёда занимает среди других регионов Поволжья пятое место, на ее долю приходится 5,7% произведенного в Поволжье меда.

Ранее ИА REGNUM передавало, фермер из города Егорьевска в Московской области начал производство мёда из борщевика. Исследования показали, что мёд из борщевика совершенно безопасен и имеет множество полезных свойств. С 1 га борщевика пчелы собирают до 250-300 кг нектара, они любят борщевик больше других растений.

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