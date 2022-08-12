Москва, 12 августа 2022, 16:23 — REGNUM Более двух тысяч украинских боевиков убиты в районе города Соледара (ДНР), сообщили 12 августа в пресс-службы Минобороны РФ.
Уточняется, что ликвидированы боевики 14-й механизированной бригады ВСУ в ходе наступления союзных сил. Украинское командование направило уцелевших «в тыловые районы».
Утром в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские боевики идут в сторону Соледара, отступая из населённого пункта Нагорное.
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