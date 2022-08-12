Горно-Алтайск, , 16:12 — REGNUM По решению правительства России, теперь будет возмещаться до 20% от стоимости путёвки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию местного туризма и гостеприимства в РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По поручению президента, правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путёвок на Дальний Восток», — заявил Мишустин.

«Через возмещаться будет 20% от стоимости путёвки до 40 тыс. рублей. Совсем недавно это было 20 тыс. рублей», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин: программа туристического кэшбека продлена на осенний сезон