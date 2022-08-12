Париж, 12 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал пожарных из Полинезии, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент благодарил в Twitter пожарных, прибывших из Полинезии в качестве подкрепления в борьбе с лесными пожарами в Жиронде.

«Они прибывают с другого конца света, чтобы поддержать своих товарищей, которые борются с пламенем в Жиронде: спасибо нашим пожарным в Полинезии за их солидарность», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поблагодарил компании, которые «освобождают» своих сотрудников-добровольцев от работы для тушения огня.

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