Курган, , 16:10 — REGNUM В Курганской области за сутки на 12 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали девять человек, по выздоровлению выписали 12 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлены на 12 августа 40 заражённых коронавирусом курганцев, на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 12 августа выявлено 105 979 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 369 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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