Курган, 12 августа 2022, 16:10 — REGNUM В Курганской области за сутки на 12 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали девять человек, по выздоровлению выписали 12 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлены на 12 августа 40 заражённых коронавирусом курганцев, на двух человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 12 августа выявлено 105 979 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 369 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).
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