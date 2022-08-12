Москва, , 16:09 — REGNUM Увеличение кешбэка для туристов, направляющихся на Дальний Восток — актуальная и востребованная мера поддержки как для путешественников, так и для туристической индустрии региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа, об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Борис Пайкин Paykin.online

«Уверен, что через некоторое время Дальний Восток станет туристической меккой как для наших соотечественников, так и для иностранных туристов», — сказал Пайкин.

При этом, по мнению парламентария, путешествия в арктические зоны России, такие как Мурманская и Архангельская области, тоже должны стимулироваться повышенным кешбэком, поскольку связаны со значительными расходами путешествующих.

При этом Арктика как направление туризма вошла за последние три года в ТОП-5 у молодого поколения, добавил депутат.

Правительство РФ увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки — до 40 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания в Горно-Алтайске.

10 июня 2022 года президент РоссииВладимир Путин поручил в два раза увеличить предельный размер туристического кешбэка (до 40 тыс. рублей) при поездках на Дальний Восток.

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