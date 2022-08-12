Новосибирск, , 16:09 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на убийство и захвате заложников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Заложники» Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, ночью 7 августа 2022 года подозреваемый в состоянии наркотического опьянения, находясь дома с 41-летней сожительницей и её несовершеннолетними детьми 12 и 16 лет, захватил её в заложники, приставив к шее нож. Он угрожал её убить, если в отношении него не будет прекращено уголовное преследование и его не освободят от уголовной ответственности. Женщине удалось освободиться. Тогда мужчина захватил в заложники её 16-летнюю дочь, также приставив к шее нож. Он выдвинул условие о прекращении в отношении него уголовного преследования, освобождении его от уголовной ответственности и возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, сбывшего ему наркотическое средство. При не выполнении требований он грозил убить несовершеннолетнюю. Прибывшие полицейские в ходе переговоров отвлекли внимание мужчины, а сотрудники Росгвардии, используя оружие, сумели его задержать.

Подозреваемого доставили в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи он был задержан. 16-летней девушке, которая получила резанное ранение пальцев руки, оказана медицинская помощь, 41-летняя женщина и её 12-летний сын не пострадали.

Мужчине предъявлено обвинение, он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.