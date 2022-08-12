Красногорск, , 16:09 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2022 года производство напитков в Подмосковье выросло более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 22 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Бутылки с напитком (сс) faungg's photos

«Производственный рост в сфере выпуска напитков в Подмосковье за первые шесть месяцев этого года составил 4,1%», — сказала зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева.

По её словам, этот сектор является одним из самых крупных в регионе — объем отгруженной продукции предприятиями отрасли за отчетный период составил почти 80 млрд рублей.

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