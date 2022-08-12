Скопье, 12 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Согласие на учреждение поста почётного консула РФ в городе Битоле (Северная Македония) отозвано северомакедонскими властями, говорится в опубликованном 12 августа заявлении заместителя директора департамента информации и печати российского МИД Ивана Нечаева.

Северная Македония

Об этом Скопье официально уведомил Москву. «О мотивах данного шага ничего не говорится — видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием», — заявил Нечаев.

Он выразил мнение, что этот жест Скопье является «политически заряженным» и «враждебным». Как будто Северная Македония спешит «продемонстрировать слепую лояльность» своим западным покровителям в «политике санкций и грубого давления на Россию».