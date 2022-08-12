Махачкала, 12 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Дагестане автомобиль с туристами рухнул в обрыв высотой около ста метров. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Докузпаринском районе на 16-м километре автодороги «Усухчай — Куруш», сообщили 12 августа в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел 11 августа около 22:00.

01.мвд.рф Автомобиль упал в обрыв

В результате ДТП один человек погиб, двое ранены. Погибший — 39-летний водитель автомашины «LADA Largus», был жителем Московской области. Его пассажирами были 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний житель Хабаровского края. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Дагестане сорвался в ущелье автомобиль с туристами. Инцидент произошел возле села Куруш в Докузпаринском районе. При падении серьёзные травмы получил один из пострадавших, остальные получили ушибы и переломы, их перевели для дальнейшего лечения в ЦГБ города Дербента.