Вашингтон, 12 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Сенатор США Джим Риш заявил, что администрация президента США Джо Байдена не взяла на себя ответственность за хаотичную эвакуацию из Афганистана и ещё не представила анализ того, что пошло не так. Он сказал, что администрация американского лидера не предприняла шагов, чтобы восстановить доверие своих союзников и партнёров, и Соединённые Штаты больше не рассматриваются как надёжный союзник.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Высокопоставленный член комитета Сената США по международным отношениям заявил накануне годовщины захвата Кабула «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят и не могут выполнять свои антитеррористические обязательства и продолжают предоставлять убежище для руководства «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) других боевиков.

По его словам, контртеррористической стратегии США мешает нехватка ресурсов и большие расстояния, а Афганистан вновь стал опасным слепым пятном. Риш говорит, что террористы, содержавшиеся в Гуантанамо, были возвращены в Афганистан и получили возможность вернуться на поле боя.

Сенатор раскритиковал тот факт, что десятки тысяч афганских граждан, работавших с правительством США, застряли в Афганистане, и добавил, что в Афганистане нарушаются права женщин и девочек.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явно вернулась в Афганистан, обеспокоенность терроризмом растёт, и у нас нет адекватных мер, чтобы гарантировать, что помощь США не окажется в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

Признавая, что «нам необходимо создать надлежащий баланс между помощью простому афганскому народу и предотвращением выгод для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», американский сенатор заявил, что усилия правительства по высвобождению средств Центрального банка Афганистана должны соответствовать прогрессу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в области прав человека, борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, в противном случае ни цента не должно быть высвобождено.

Тот факт, что по пришествие года от администрации Байдена до сих пор нет всеобъемлющего отчёта или реформы политики, Риш назвал не только тревожным, но и неприемлемым.

«Чтобы предотвратить повторение подобной трагедии, важно, чтобы администрация Байдена серьёзно расследовала свои ошибки и извлекла из них уроки», — считает сенатор.