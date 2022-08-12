Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Американская академия телевизионных искусств и наук объявила первых лауреатов премии «Эмми». Соответствующая информация была опубликована на сайте академии 12 августа.

Цитата из мультсериала «Аркейн» «Аркейн»

Имена победителей были названы в пяти категориях — «Анимация», «Костюмы», «Прически», «Макияж» и «Моушн-дизайн». Три победы в номинации «Выдающиеся индивидуальные достижения в анимации» взяли сотрудники студии Fortiche, работавшей над «Аркейном», взяли Анн-Лор То (художница по цветовому сценарию), Жюльен Жоржель (арт-директор) и Бруно Коучиньо (художник-фоновщик).

Помимо них в номинации «Анимация» отметили работу Лекси Наут, художник-раскадровщицы мульсериала «Пацаны: Осатанелые», Кеси Салангада, аниматора мультфильма «Этот дом» и Альберто Мьельго, дизайнера персонажей сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы».

ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения «Эмми» пройдёт в Лос-Анджелесе 12 сентября 2022 года. Премия станет 74-й по счёту.