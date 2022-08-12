Джакарта, , 16:05 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 6091 случай заражения коронавирусом, сообщает Detik.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки побороть коронавирус смогли 5226 человек, ещё за сутки от COVID-19 умерли 18 человек.

По состоянию на 12 августа в Индонезии выявлено 6 273 228 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время насчитывается 53 576 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в начале августа сгорело около 560 гектаров леса в округе Самосир, провинции Северная Суматра в Индонезии.

Читайте также: В Индонезии сгорело около 560 гектаров леса