Горно-Алтайск, , 16:05 — REGNUM Правительство оказывает помощь по целому ряд направлений для компаний в туристической сфере, предусматривающие гранты для создания кемпингов, автокемпингов, пляжей, маршрутов, экскурсий и формирования безбарьерной среды. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию местного туризма и гостеприимства в РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такие субсидии на 1 млрд 200 млн рублей получили почти 0,5 тыс. проектов, а если точно — 467 проектов.

«Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощью 800 инициативам малого и среднего бизнеса. Мы также начали пилот по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц», — указал он.

По его словам, на это направлено 4 млрд рублей в 19 регионов России.

«Уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тыс. новых номеров для проживания», — добавил Мишустин.

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