Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», внутренний туристический поток в РФ приближается к рекордным доковидным показателям, а занятость в индустрии восстановилась до 2,3 млн человек. О том, что количество российских граждан, путешествующих по стране с целью отдыха, досуга и оздоровления, выросло в два раза, известила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе выездного совещания, которое 12 августа провел на Алтае глава российского правительства Михаил Мишустин.

Денис Пятков Алтай

«Число внутренних туристов в РФ достигло 34 млн человек. По итогам года внутренний турпоток может составить 61 млн человек. В 2019 году было 65 млн человек», — пояснила Зарина Догузова.

Проекты туристических комплексов со всей России были представлены на выставке в Горно-Алтайске. Горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае включает строительство гостиниц от 3 до 5 звезд, ресторана и развлекательного комплекса.

В Тверской области в этом году откроется курортный комплекс «Конаково Ривер Клаб». Гостей будут размещать в модульных номерах на первой линии Волги.

На Камчатке строится курорт «Снежная долина». Уже готовы корпус гостиницы, коттеджи, прокат горнолыжного оборудования и снегоходов, канатная дорога.

На курорте «Машук Аква-Терм» в Ставропольском крае ведется строительство комплекса семейных апартаментов, глэмпинга, радонового эманатория.

В Приморье начнет работу «Владивосток Гранд Отель» с видами на парящий Золотой мост, живописную бухту и Амурский залив.

Круглогодичный курортный комплекс «Алеан Коллекшн» в Крыму предложит отдыхающим более 20 ресторанов, кафе и баров, а также развлекательные и рекреационные объекты.

Уже известно, что Михаил Мишустин объявил о старте осеннего этапа туристического кешбэка с 1 октября по 25 декабря 2022 года.

«Условия прежние — возврат 20%, максимально — 20 тыс. рублей. Главное нововведение этого этапа — по поручению президента будет действовать повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе: в максимуме не 20 тыс., а 40 тыс. рублей. Доля возврата — по-прежнему 20%. Еще одно нововведение этого этапа — в программе участвуют поездки от трех ночей. Ознакомиться со всеми предложениями в рамках программы, а также со списком участников программы можно будет в день старта на официальном порталеМирпутешествий. рф», — пояснила глава Ростуризма.

Решение о продлении программы приветствует депутат гордумы Барнаула Оксана Молодых.

«В период неполной загрузки туробъектов идёт борьба за туриста, и программа стимулирует граждан пользоваться туруслугами чаще. Летом в высокий сезон кэшбек косвенно стимулирует рост цен в соответствующей отрасли. То есть, логика такова: летом все едут отдыхать, загрузка полная, отсюда, — цены можно держать высоким, так как все-равно услуги раскупят. То есть, работа программы по осеннему отдыху увеличивает турпоток», — пояснила она корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, национальный проект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.