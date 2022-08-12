Горловка, ДНР, , 16:00 — REGNUM Подразделения союзных сил вплотную приблизились к Нью-Йорку, сообщил 12 августа военкор Андрей Руденко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я имею в виду посёлок, который находится под Горловкой. Скоро все СМИ будут говорить о том, что русская армия взяла Нью-Йорк», — отметил военкор.

Поселок в Бахмутской районе был основан в конце 18-го века эмигрантами из Германии и именно тогда получил свое нынешнее название. В 1951 году он был переименован в Новгородское, обратное переименование произошло в 2021 году.