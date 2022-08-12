Салехард, 12 августа 2022, 15:59 — REGNUM На Ямале за сутки на 12 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 11. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 12 августа 58 заражённых коронавирусом ямальца, на 16 человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии на Ямале на 12 августа выявлено 138 345 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 608 человек, скончались 1044 пациента.
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