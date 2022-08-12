Салехард, , 15:59 — REGNUM На Ямале за сутки на 12 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 11. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 12 августа 58 заражённых коронавирусом ямальца, на 16 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 12 августа выявлено 138 345 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 608 человек, скончались 1044 пациента.

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