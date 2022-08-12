За сутки 11 человек выздоровели на Ямале после COVID-19
Салехард, 12 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 12 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 11. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего за сутки выявлено 12 августа 58 заражённых коронавирусом ямальца, на 16 человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии на Ямале на 12 августа выявлено 138 345 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 608 человек, скончались 1044 пациента.