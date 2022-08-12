Салехард, 12 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 12 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 11. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 12 августа 58 заражённых коронавирусом ямальца, на 16 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 12 августа выявлено 138 345 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 608 человек, скончались 1044 пациента.