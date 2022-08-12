Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Раскрыты подробности медового месяца актёра Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Об этом 12 августа сообщило издание Page Six.

Бен Аффлек Erin

По данным источника, Аффлек остался недоволен проведённым временем с новоиспечённой супругой из-за преследований папарацци в Париже (Франция). «Бен был в ужасе в Париже. Папарацци перешли на совершенно новый уровень. Он даже чувствовал себя принцессой Дианой. Джен как будто сделана из стали и отнеслась к этому спокойнее, но Бен всё ещё злится», — добавил неназванный собеседник издания.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились 16 июля 2022 года. Примечательно, что свадьба состоялась спустя почти 20 лет после первой помолвки пары.

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