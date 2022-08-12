Москва, 12 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Самолёт SSJ 100 New планируется почти полностью локализовать, но в нём всё же останется некоторое количество импортных комплектующих. Об этом первый замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

«Конечно, SSJ — это машина, если мы говорим о новом SSJ, которая будет полностью локализована у нас в стране, за исключением каких-то элементов», — сказал Артяков.

Он пояснил, что говорит о деталях, которые в отечественных условиях нельзя произвести. Однако партнёры всегда в этом помогут, заверил замглавы Ростеха.

До 2030 года Ростех планирует выпустить более 500 гражданских самолётов, включая SSJ 100 и МС-21.

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