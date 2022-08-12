Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Туризм показал один из лучших результатов по темпам восстановления среди отраслей российской экономики. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию местного туризма и гостеприимства в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По итогам прошлого года у неё один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей после последствий распространения коронавируса», — заявил Мишустин.

По его словам, внутренний поток практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года и составил 56,5 млн человек, что в полтора раза больше, чем в 2020 году.

«Мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики — сейчас он на 1 трлн выше, чем два года назад», — подчеркнул он.