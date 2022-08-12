Можайск, Московская область, , 15:55 — REGNUM На территории подмосковного города Можайск завершено строительство новой школы. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Отмечается, что образовательное учреждение рассчитано на 550 мест. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2022 года.

«Школа построена по госпрограмме Подмосковья за счет средств бюджета. Ввод нового объекта образования позволит решить проблему второй смены в округе», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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