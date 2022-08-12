Можайск, Московская область, 12 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На территории подмосковного города Можайск завершено строительство новой школы. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

Отмечается, что образовательное учреждение рассчитано на 550 мест. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2022 года.

«Школа построена по госпрограмме Подмосковья за счет средств бюджета. Ввод нового объекта образования позволит решить проблему второй смены в округе», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.